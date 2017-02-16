陸資來勢洶洶 德義法要求歐盟設防火牆
隨著越來越多企業遭到中國大陸收購，德國、法國與義大利要求歐洲聯盟執行委員會制定相關法律，給予各會員國政府更多權限，以保護當地高技術產業。
德國之聲引述德新社取得的共同聲明文件指出，德國、法國與義大利這3個歐元區最大經濟體在這份共同聲明中提出行動目標，認為歐盟會員國應有更多手段，有權審查並在必要時否決併購案，特別是針對「得到政府資金支持，或有針對性大規模收購重要技術」的不公平併購案。
德國經濟部主管相關事務國務秘書馬赫尼希（Matthias Machnig）表示，作為出口大國，德國一向支持市場開放，也支持外國企業投資。
但他指出，這些企業必須表明相關投資是在德國生產基地的投資，沒有政府背景，同時要能提供符合市場經濟原則的融資條件，特別是涉及關鍵產業時，必須嚴格把關，「這是我們與法國、義大利必須一起在歐洲實現的大事」。
馬赫尼希說，依據現有的對外經濟法規，尤其是涉及軍事或安全技術，德國聯邦政府在必要時可以禁止外資收購德國企業，但從去年的情況來看，目前的法規存在漏洞。
去年德國多家知名企業遭中國大陸企業併購，在德國引起廣泛討論。馬赫尼希說，去年多起陸資併購案例和常見的併購行為不同，因為資金來自北京當局，政府也在背後發揮影響力，且這些併購案涉及一些在國際市場特殊領域尚領先的企業，像是機器人製造商庫卡（Kuka）、特種機器製造商愛思強（Aixtron）都是大陸企業鎖定的目標。
根據安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）研究，去年中國大陸企業在德國進行68起併購案，併購總額高達126億美元。1060216
(中央社)
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