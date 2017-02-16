陸H7N9疫情蔓延 單週8死

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中國大陸H7N9流感疫情延燒，根據官方數據，上週共通報69例病例，有8人死亡。儘管近3天病例通報減少，但專家預測，未來一段時間中國大陸仍將有H7N9傳播病例報告。

中新網報導，中國大陸國家衛生和計劃生育委員會表示，冬春季是H7N9流行季節。2016年入冬以來，受氣候異常等因素影響，全球動物禽流感疫情嚴重，波及亞洲、歐洲、中東近40個國家和地區。

中國大陸國家衛計委指出，H7N9在中國大陸病例多數發生在長三角和珠三角地區，接觸被感染的禽鳥或暴露於活禽市場是人類感染的重要危險因素。現有證據顯示，H7N9病毒還無法造成人際間大規模傳播。

根據官方數據，全中國大陸上週（2月6日至12日）通報69例H7N9病例，其中死亡8人。

中國大陸國家衛計委表示，近3天H7N9疫情降溫，12日至14日分別通報3例、1例和4例。但專家預測，最近一段時間，中國大陸仍將有H7N9傳播病例報告。

中新社報導，為降低民眾感染禽流感風險，廣東廣州市政府下令，禽類批發市場和農貿肉菜市場禽類交易區16日起連續13天休市。休市期間，市場停止一切活禽、光禽（宰殺褪毛後未經分割的活禽）交易。

2016年12月以來，廣州已有7個區通報人類感染H7N9病例，且全市11個區都有禽類市場檢出H7N9流感病毒核酸。1060216

(中央社)