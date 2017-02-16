危機四伏 川普日益遭同黨政要質疑
美國總統川普就職後令人眼花繚亂的數週期間，他個人以及白官招致到激烈批評，而日益高漲的反對聲浪並不只是由在野的民主黨發出。
共和黨籍國會議員以及華府之外的共和黨人士對川普新政府的失策、倉促推出政策、粗魯的言談以及經常罔顧事實，正日益表示懊惱和憂心。他們有時是公開表態，而多半是私下談論。
為了能比較暢所欲言而不願具名的1位共和黨籍參議員指出，在新總統上任頭1個月期間，「原本不應該有這些問題出現，因此我們感到憂心」。
根據法新社10多次調查，國會議員、黨內政要和國會幕僚描述，川普政府在各方面都難以跟上情勢，違反了白宮的規矩，同時在改變前總統歐巴馬的既定政策時，倉促行事而欠缺深思熟慮。
這些調查進行時，關於川普助選人員和其他幕僚選前一再與俄羅斯情報官員接觸的爆炸性內幕尚未揭露。
嚴厲指控川普政府不稱職的共和黨人士之一就是參議員馬侃（John McCain），滿臉惱火的馬侃14日對記者說，「在國家安全方面，這個政府已經失常了，到底是誰在主控大局？誰在主控大局」？
當時川普的國家安全顧問佛林（Michael Flynn）已辭職，因他被控在新政府就職之前曾與俄國大使商討美國的制裁政策，然後在這件事情上又誤導了副總統彭斯（Mike Pence）。
馬侃質問：「到底是誰在決策？誰在作決定？據我所知，在白宮之外，沒有人知道答案。」1060216
(中央社)
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