金正男遇刺 越南將與大馬緊密配合調查

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡，引起各國關注。越南政府今天表示，強烈譴責任何犯罪行為，同時將與馬來西亞緊密配合，澄清相關訊息。

越南外交部副發言人阮芳茶（Nguyen Phuong Tra）今天對金正男遭暗殺一事，予以強烈譴責。

她表示，越南強烈譴責任何形式和任何目的的犯罪行為，「我們願與各國在預防與打擊各種犯罪工作上加強合作」。

國際媒體報導，45歲的金正男13日在吉隆坡國際機場等候搭機返回澳門時遇刺身亡，這段時間傳出其中第1名被捕女嫌犯持有越南護照，名叫段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），生於1988年5月31日，出生地是越南南定（Nam Dinh）。

對刺殺金正男嫌犯中有人持有越南護照，阮芳茶雖然沒有明說，但強調「越南各相關部門正與馬方緊密配合，澄清相關訊息」。1060216

(中央社)