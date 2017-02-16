紅旗-9重返南海 應對美挑戰

大陸央視軍事報導南海軍演中出現了紅旗-9導彈的畫面。（圖／央視）

圖為紅旗-9導彈現身大陸2015年閱兵。（圖取自大陸軍網）

共軍近日在南海軍演，紅旗-9導彈重返西沙及南沙，大陸海軍專家李傑表示，面對挑釁大陸必須釋放足夠的信號。

澎湃網引述李傑分析稱，軍事手段也是維護南海主權不可或缺的手段。面對潛在的外來挑釁，大陸也要釋放足夠的信號，展示我們應對威脅的能力與信心。

據《解放軍報》15日報導，南海艦隊遠海訓練編隊於12日至13日，在南海某海域「協同航空兵、岸基防空力量進行的一場聯合防空作戰演練。」

央視報導稱，演習中南海艦隊航空兵、岸基防空力量，以及水上艦艇共同參與聯合防空作戰演練中，動用了解放軍先進的052C/D型驅逐艦；殲11BH/BSH型戰機，及紅旗9防空導彈等岸基防空力量。

另有報導指出，參與演練的主要是海南島上的部隊，而西沙永興島、南沙新建島礁等的機場，很可能是整個演練中的重要一環，意味中國的「南沙防禦系統」已經具備初期作戰能力。

值得注意的是，根據央視軍事頻道公布的畫面，紅旗-9遠端防空系統也出現在演習中。

說紅旗-9重返南海是因為去年7月，英國《詹氏防務周刊》依據衛星圖像分析稱，位於西沙永興島上的紅旗-9防空系統已於當月10日撤出永興島。海軍專家李傑當時表示，撤出紅旗-9導彈，可能是對美國在7月5日決定撤走「斯坦尼斯號」航空母艦的一個善意回應，顯示中美雙方都有意給軍事對抗的可能降溫。

但如今形勢又改變。美國《海軍時報》12日報導，美國海軍及太平洋司令部的高層正在醞釀新的南海行動：包括派遣「卡爾.文森」號航母戰鬥群在內的更多軍艦進入南海，並可能讓軍艦進入中國在南沙和西沙群島進行過陸域吹填作業的島礁周圍12海里的海域。

去年7月18日，時任海軍司令員吳勝利會見到訪的美國海軍作戰部長約翰•里查德森時表示：我們絕不會放鬆警惕而不設防，防禦設施的多少完全取於我們受到威脅的程度，那些企圖通過展示軍事肌肉迫使我們屈服的做法，結果只能適得其反。

在美國戰略與預算評估中心曾發表有關南海島礁的作戰構想。其總的原則是，美軍艦艇編隊並不進入解放軍守島力量遠端火力的打擊範圍，而是將依賴無人平台、F-35B隱形戰機、MV-22魚鷹等裝備，利用隱蔽、快速的遠端機動方式對中國的島礁防禦力量實施打擊。

紅旗-9導彈攜帶的是180公斤的彈頭，最高速度為4.2馬赫，最大射程為125公里，能夠全天候作戰，即便是遭遇大規模空襲以及存在嚴重電子干擾的情況下，仍然可以瞄準並攔截各類導彈和飛機。

在射程上，紅旗-9與俄製S-300相比，還有一些差距，但是它有自己的優勢。紅旗-9導彈的反應時間僅為15秒，能夠同時對付近50個目標，而S-300最多只能同時對付6個目標；紅旗-9導彈系統的佈置更加合理。

(中時電子報)