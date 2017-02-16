南投草屯鎮農會選舉涉現金賄選 3人交保候傳

農會選舉將於19日展開，南投地檢署檢察官王晴玲日前接獲檢舉情資，指草屯鎮農會選舉疑有現金買票賄選不法情事，16日指揮調查站及南投縣警力，傳喚多人確認有金錢介入，檢察官訊問後認簡姓候選人夫婦及張姓樁腳涉賄選情節重大，分別以10萬及5萬元交保。

南投地檢署今日指揮法務部調查局南投縣調查站、縣警局草屯分局等單位，傳喚農會代表候選人、樁腳及農會會員等16人到案說明，經隔離訊問，數名會員及證人坦承收到候選人及樁腳每票4000至5000元賄款，張姓樁腳亦坦承有交付賄款計2萬9000元給選民。

除簡姓候選人及其徐姓配偶分別以10萬元、張姓樁腳5萬元交保候傳，其餘坦承收賄之會員繳回犯罪所得合計3萬2500元，之後並將進一步向上追查上源及賄款來源。

南投地檢署表示，盼各候聘人皆能堅定拒絕以買票等不正手段參與選舉，籲選民踴躍檢舉不法，期能營造乾淨的選舉環境，該署將秉持「不問對象、黨派、身分地位，一律嚴偵速辦」之原則積極查賄、遏止暴力、嚴懲買票、打擊不法。

(中時)