魏如萱急著朝聖的樂團 MV上萬人搶看

台灣的音樂圈裡型形色色的樂團都有,卻鮮少有SKA類型的樂團出道,如今成團8年、表演過的場次大小加起來上百場的「瑪莉咬凱利」( Mary Bites Kerry)正式問世,他們日前在臉書宣布發行首張專輯《展望。未來 LOOK INTO THE FUTURE》,同名MV推出第1天,就有近400人分享,點閱人數直逼7萬人,就連魏如萱(娃娃)也轉發,直呼:「等超久的!!!你們~」更號召3月4日的售票演唱會,邀大家一起到現場玩。

「瑪莉咬凱利」由雙主唱兼吉他手亮亮、Ben、貝斯手吳麟、鼓手老馬、長號手老鄧、小歐、小號手香蕉、薩克斯風大麵8人組成,大家都身兼多職,其中香蕉身兼「放客兄弟」的小號手;而老鄧還是畢業於美國百客里音樂學院,主修爵士作曲的音樂家。值得一提的是,團中有個法國面孔大麵,住在台灣8年,中文好到擔任團中文字紀錄者,他甚至厲害到能洞悉中國十二生肖的算法。

他們的成團淵源回溯到2009年,起初亮亮跟朋友說想組一個有管樂的SKA團,許多人不看好,他也幾度懷疑自己,不過,他仍不放棄,開始上網找團員,很順利的找到了bass手、鼓手,還有兩名管樂手,練了幾個月後,卻不了了之,第一代瑪莉咬凱利宣告結束。

直到亮亮上了大學,遇到國中同校同學吳麟,湊巧得知對方有在玩團,因而讓樂團決定再出發,他們積極在網路上找鼓手,在眾多人報名的情況下,亮亮透露:「老馬憑藉著MSN上海綿寶寶的大頭照打敗了其他人。」接下來就如同老鼠會一樣,1個拉1個找了「大力膠樂團」的團員Ben進團,老馬也找了軍中示範樂隊的同袍老鄧加入,加上原有的兩名管樂手Dominic以及沙客,瑪莉咬凱利二代成形。

中間經歷了老鄧、老馬出國,吳麟、亮亮當兵、Ben結婚,但樂團還是維繫住了,可惜的是,最早的兩名管樂手因為生涯規劃而離團,在經過無數管樂手的輪替後,小歐、香蕉、大麵成為了正式團員,也讓終極版瑪莉咬凱利問世。

「瑪莉咬凱利」表演經驗相當豐富,包含春天吶喊、野台開唱、大港開唱、海洋音樂祭、wake up音樂祭、嘉義管樂節等大大小小演出共超過100場,早在樂團圈小有名氣。令他們印象最深刻的演出是,首次去春天吶喊表演,當時舞台下只站了10人,沒想到,唱到最後一首時,不只舞台前方,就連舞台側面都擠滿了人,觀眾還跟著音樂跳舞,亮亮滿足說道:「那時我真的覺得自己就像搖滾巨星一樣。」表演完之後整團士氣高昂,走在春吶會場都有風,不斷有人要求合照,歌迷也開始漸漸增加。

可惜好景不長,隔週,他們到台中89k livehouse表演,被安排壓軸演出,看著前一團演出時觀眾熱情地隨著音樂擺動,團員充滿自信,想說可以接續這個氣氛,再創造一場難忘的表演。豈料,當他們上台,觀眾瞬間走掉,只剩下3個人在台下。大伙失落的表演完後,便不發一語開車回台北,沿路停在泰安休息站休息,過了好一陣子,終於有人打破沉默:「走吧!下次應該會比較好了。」拍了彼此的肩後,大家才又有力氣上路,同時更加深他們的兄弟情誼。

他們一路上透過個大舞台,累積不少歌迷,千呼萬喚熬了8年終於發行首張專輯,但他們透露,為了讓每支MV都保持水準的上市,撇除原訂的發行費用,團員自掏腰包,表示目前經費缺少26萬,嘆:「只能先靠我們自己了。」

首波主打〈展望。未來〉MV於2月4日拍攝,其中,騎馬打仗的橋段,8個大男生卯起來認真玩,大麵不小心摔落,導致肋骨斷掉,但為了讓MV拍攝順利,他敬業地忍痛把剩餘的部分拍完。這段期間他得休息1個月,不但不能打噴嚏、打嗝、跳、遛狗、搭公車、擦屁股,最重要的是他不能笑。

「瑪莉咬凱利」將於3月4日在公館the wall舉辦發片演唱會,當天邀請到台灣另一組SKA團Skaraoke擔任開場嘉賓。之後他們將展開「展望未來」台中、台南、高雄、恆春以及墾丁等地的巡迴演出。

