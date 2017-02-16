魏如萱急著朝聖的樂團 MV上萬人搶看。(圖片提供：魏如萱臉書粉絲專頁、瑪莉咬凱利)

瑪莉咬凱利發行首張專輯。(圖片提供：瑪莉咬凱利)

瑪莉咬凱利將展開全台巡演。(圖片提供：瑪莉咬凱利)

瑪莉咬凱利成團８年。(圖片提供：瑪莉咬凱利)

台灣的音樂圈裡型形色色的樂團都有，卻鮮少有SKA類型的樂團出道，如今成團8年、表演過的場次大小加起來上百場的「瑪莉咬凱利」（ Mary Bites Kerry）正式問世，他們日前在臉書宣布發行首張專輯《展望。未來 LOOK INTO THE FUTURE》，同名MV推出第1天，就有近400人分享，點閱人數直逼7萬人，就連魏如萱（娃娃）也轉發，直呼：「等超久的!!!你們~」更號召３月４日的售票演唱會，邀大家一起到現場玩。

「瑪莉咬凱利」由雙主唱兼吉他手亮亮、Ben、貝斯手吳麟、鼓手老馬、長號手老鄧、小歐、小號手香蕉、薩克斯風大麵８人組成，大家都身兼多職，其中香蕉身兼「放客兄弟」的小號手；而老鄧還是畢業於美國百客里音樂學院，主修爵士作曲的音樂家。值得一提的是，團中有個法國面孔大麵，住在台灣８年，中文好到擔任團中文字紀錄者，他甚至厲害到能洞悉中國十二生肖的算法。

他們的成團淵源回溯到2009年，起初亮亮跟朋友說想組一個有管樂的SKA團，許多人不看好，他也幾度懷疑自己，不過，他仍不放棄，開始上網找團員，很順利的找到了bass手、鼓手，還有兩名管樂手，練了幾個月後，卻不了了之，第一代瑪莉咬凱利宣告結束。

直到亮亮上了大學，遇到國中同校同學吳麟，湊巧得知對方有在玩團，因而讓樂團決定再出發，他們積極在網路上找鼓手，在眾多人報名的情況下，亮亮透露：「老馬憑藉著MSN上海綿寶寶的大頭照打敗了其他人。」接下來就如同老鼠會一樣，１個拉１個找了「大力膠樂團」的團員Ben進團，老馬也找了軍中示範樂隊的同袍老鄧加入，加上原有的兩名管樂手Dominic以及沙客，瑪莉咬凱利二代成形。

中間經歷了老鄧、老馬出國，吳麟、亮亮當兵、Ben結婚，但樂團還是維繫住了，可惜的是，最早的兩名管樂手因為生涯規劃而離團，在經過無數管樂手的輪替後，小歐、香蕉、大麵成為了正式團員，也讓終極版瑪莉咬凱利問世。

「瑪莉咬凱利」表演經驗相當豐富，包含春天吶喊、野台開唱、大港開唱、海洋音樂祭、wake up音樂祭、嘉義管樂節等大大小小演出共超過100場，早在樂團圈小有名氣。令他們印象最深刻的演出是，首次去春天吶喊表演，當時舞台下只站了10人，沒想到，唱到最後一首時，不只舞台前方，就連舞台側面都擠滿了人，觀眾還跟著音樂跳舞，亮亮滿足說道：「那時我真的覺得自己就像搖滾巨星一樣。」表演完之後整團士氣高昂，走在春吶會場都有風，不斷有人要求合照，歌迷也開始漸漸增加。

可惜好景不長，隔週，他們到台中89k livehouse表演，被安排壓軸演出，看著前一團演出時觀眾熱情地隨著音樂擺動，團員充滿自信，想說可以接續這個氣氛，再創造一場難忘的表演。豈料，當他們上台，觀眾瞬間走掉，只剩下３個人在台下。大伙失落的表演完後，便不發一語開車回台北，沿路停在泰安休息站休息，過了好一陣子，終於有人打破沉默：「走吧！下次應該會比較好了。」拍了彼此的肩後，大家才又有力氣上路，同時更加深他們的兄弟情誼。

他們一路上透過個大舞台，累積不少歌迷，千呼萬喚熬了８年終於發行首張專輯，但他們透露，為了讓每支ＭＶ都保持水準的上市，撇除原訂的發行費用，團員自掏腰包，表示目前經費缺少26萬，嘆：「只能先靠我們自己了。」

首波主打〈展望。未來〉MV於２月４日拍攝，其中，騎馬打仗的橋段，８個大男生卯起來認真玩，大麵不小心摔落，導致肋骨斷掉，但為了讓ＭＶ拍攝順利，他敬業地忍痛把剩餘的部分拍完。這段期間他得休息１個月，不但不能打噴嚏、打嗝、跳、遛狗、搭公車、擦屁股，最重要的是他不能笑。

「瑪莉咬凱利」將於３月４日在公館the wall舉辦發片演唱會，當天邀請到台灣另一組SKA團Skaraoke擔任開場嘉賓。之後他們將展開「展望未來」台中、台南、高雄、恆春以及墾丁等地的巡迴演出。

(時報周刊)