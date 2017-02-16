大陸中金所鬆綁股指期貨 業內人士：風險可控

新華網16日報導，今日晚間，中國金融期貨交易所發布消息稱，將調整過度交易行為的監管標準、非套保交易的保證金、平今倉交易手續費等。這是2015年8月3日股指期貨交易限制措施，實施18個月後，首次鬆綁，中金所公告表示，將於2月17日起開始實施調整後的標準。

據指出，此次股指期貨調整有關交易安排包括：一是自2017年2月17日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準，從原先的10口調整為20口，套期保值交易開倉數量不受此限；二是自2017年2月17日結算時起，滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20％，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30％（三個産品套保持倉交易保證金維持20％不變）；三是自2017年2月17日起，將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費，調整為成交金額的萬分之9.2。

在中信期貨研究咨詢部副經理劉賓看來，無論是從微觀作用，還是從宏觀層面上看，股市的健康發展都離不開股指期貨這個重要的衍生工具。市場中對於放開股指期貨限制的呼聲，已不斷湧現，股指期貨「鬆綁」，恢復期指正常交易，將極大滿足日益強烈的市場需要。

(工商)