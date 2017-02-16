台美國會聯誼會 努力爭取美方支持我參與WHA

駐美代表處15日為台美國會議員聯誼會訪問團舉辦僑宴暨「雙橡園80風華」紀念郵票及郵摺發表會(江靜玲攝)

針對台灣出席今年5月在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA），刻在華府訪問的立法院跨黨派「台美國會議員聯誼會」委員表示，川普政府的國際參與可能有別歷任美國政府，訪問團一行在不同場合已表達關切，期待美方給予更多協助。

台美國會議員聯誼會會長蕭美琴表示，此次到華府訪問與美方行政、立法和智庫都進行了廣泛交流，除美國在台協會(AIT)外，美方並特別同意在國務院內接待聯誼會團員一行。立委王定宇強調，這是立委團首次進入國務院杜魯門大樓，並在臉書中貼出訪問國務院照片。

不過，蕭美琴低調表示，不便多透露與美方討論細節，但指出此行在台美經貿互動、台灣安全，及國際參與議題上，與拜會的各個管道，都進行了討論。

對台灣參與國際組織，蕭美琴說，川普對國際組織及多邊組織的態度可能有別於歷任美國政府，但仍希望尋求美國在國際空間的參與上有更多協助。

至於今年台灣能否順利受邀出席世界衛生組織大會(WHA)，蕭美琴表示，訪問團一行已表達關切，川普政府迄今尚有許多相關官員未到位，未來幾個月還有變數。王定宇補充，今年的WHA台灣會不會被穿小鞋，要持續關心，事情尚在演變中，台灣會繼續努力，積極爭取美方支持。

國民黨籍立委江啟臣表示，此行與美方人士接觸，許多人士多認為需要給川普一些時間，讓關鍵決策官員到位。江啟臣指出，川普應會著重美國實際利益，與許多主要國家的關係，整體而言，最後仍會會回到既有軌道與基本原則。

在台美經貿關係上，蕭美琴則指出，川普政府在區域經貿上的具體架構尚未出爐，美方朋友建議台灣應展現更積極態度；在軍售和安全議題上，雙方也就軍員訓練交流等原則性問題，進行討論。

「台美國會議員聯誼會」訪團成員還包括國民黨籍立委許毓仁、民進黨籍立委尤美女、邱議瑩、林俊憲，以及時代力量參團代表高潞．以用。

(中時)