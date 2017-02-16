徐佳瑩俏扮公雞 北高攻蛋備戰耐操
歌手徐佳瑩備戰4月台北小巨蛋、5月高雄巨蛋演唱會，練團、練唱、練體能，從不喊苦。過年後首次練團，徐佳瑩俏皮頭戴公雞造型髮箍，並揪樂手們戴上雞冠造型髮箍。
徐佳瑩（LaLa）2008年參加歌唱選秀節目「超級星光大道」，以「星光三班」冠軍畢業；2010年以「LaLa首張創作專輯」獲第21屆金曲獎最佳新人獎。去年參加中國大陸節目「我是歌手4」表現亮眼。
「是日救星」巡迴演唱會4月22日在台北小巨蛋開唱，徐佳瑩5月6日將首度登上高雄巨蛋。為了備戰北高攻蛋，徐佳瑩昨天前往練團室與樂手們練團，互相加油打氣，希望今年巡演每場都順利圓滿完成。
過年後開工首次練團，徐佳瑩頭戴公雞造型髮箍，脖子繫上可愛蝴蝶結，造型俏皮，逗笑全場；徐佳瑩說，有這些優秀夥伴一起工作，非常開心，演唱會一定要給歌迷們最精彩演出。
北高攻蛋後，6月3日將唱進香港紅磡，徐佳瑩坦言開心又緊張，演唱會節目內容安排還無法說太多，但勢必會有新挑戰，希望到時帶給歌迷們大大驚喜。
徐佳瑩過年後立刻展開各種集訓，練團、練唱，還有增強心肺與肌耐力功能的體能訓練，每週固定一堂由健身教練量身打造一對一指導課程，讓原本就滿檔的工作行程更加充實，徐佳瑩從沒喊苦，在家有空也會自主練體能，力拚身心保持最佳狀態。1060216
(中央社)
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