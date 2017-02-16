空中巴士新型飛機 大批進入中國民航市場

我要評比

新華社16日報導，中國南航北方分公司引進的第一架新型空中巴士A320-neo型飛機，16日下午抵達瀋陽機場，次日即開始執行瀋陽至廣州的航線任務。

空中巴士A320-neo型飛機，是空中巴士A320系列飛機的改進機型，於2014年9月首次飛航，中國南航廣州總部於2016年12月首次在廣州引進該機型。

據悉，此後半個月內，南航北方分公司，還將引進兩架編號為B8671、B8672的空中巴士A320-neo型飛機，將分別執行瀋陽─杭州─三亞往返航班、瀋陽─杭州─廈門往返航班。

(工商)