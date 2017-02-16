空中巴士新型飛機 大批進入中國民航市場
新華社16日報導，中國南航北方分公司引進的第一架新型空中巴士A320-neo型飛機，16日下午抵達瀋陽機場，次日即開始執行瀋陽至廣州的航線任務。
空中巴士A320-neo型飛機，是空中巴士A320系列飛機的改進機型，於2014年9月首次飛航，中國南航廣州總部於2016年12月首次在廣州引進該機型。
據悉，此後半個月內，南航北方分公司，還將引進兩架編號為B8671、B8672的空中巴士A320-neo型飛機，將分別執行瀋陽─杭州─三亞往返航班、瀋陽─杭州─廈門往返航班。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。