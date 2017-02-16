川普政策對印度是變相祝福 首富這樣說
印度首富穆克什（Mukesh Ambani）今天表示，美國總統川普緊縮核發H-1B工作簽證的政策，對印度可能是一個「變相的祝福」，讓印度人才更專注解決印度的問題。
穆克什16日在全國軟體與服務業協會（NASSCOM）舉辦的資訊科技（IT）產業活動上，對川普的政策發表評論。
川普執政後，開始緊縮移民政策，包括減少H-1B工作簽證的核發，導致印度IT人才赴美工作發生困難，衝擊印度約9.5%來自委外行業的國內生產毛額（GDP），讓印度最大軟體公司Infosys和塔塔諮詢服務公司等相關企業股價重挫。
不過，「Quartz India」網站引述穆克什的談話說，實際上，川普的命令（緊縮H-1B簽證核發）可能對印度是一個「變相的祝福」，這項命令將幫助印度人才及印度IT產業專注於解決印度的問題。
穆克什指出，印度國內市場規模龐大，川普政策為改善生活品質提供了機會，確保IT產業有更多生產力。
印度IT委外業產值達1500億美元（新台幣約4.6億餘元），對美國有巨大影響。許多總部設在印度的委外公司，一年約有65%的營收來自美國，並仰賴美國政府核發工作簽證給這些企業的IT工程師。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。