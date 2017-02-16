川普政策對印度是變相祝福 首富這樣說

我要評比

印度首富穆克什（Mukesh Ambani）今天表示，美國總統川普緊縮核發H-1B工作簽證的政策，對印度可能是一個「變相的祝福」，讓印度人才更專注解決印度的問題。

穆克什16日在全國軟體與服務業協會（NASSCOM）舉辦的資訊科技（IT）產業活動上，對川普的政策發表評論。

川普執政後，開始緊縮移民政策，包括減少H-1B工作簽證的核發，導致印度IT人才赴美工作發生困難，衝擊印度約9.5%來自委外行業的國內生產毛額（GDP），讓印度最大軟體公司Infosys和塔塔諮詢服務公司等相關企業股價重挫。

不過，「Quartz India」網站引述穆克什的談話說，實際上，川普的命令（緊縮H-1B簽證核發）可能對印度是一個「變相的祝福」，這項命令將幫助印度人才及印度IT產業專注於解決印度的問題。

穆克什指出，印度國內市場規模龐大，川普政策為改善生活品質提供了機會，確保IT產業有更多生產力。

印度IT委外業產值達1500億美元（新台幣約4.6億餘元），對美國有巨大影響。許多總部設在印度的委外公司，一年約有65%的營收來自美國，並仰賴美國政府核發工作簽證給這些企業的IT工程師。1060216

(中央社)