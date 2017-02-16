米蘭大教堂前種棕櫚樹 星巴克的主意

我要評比

在米蘭最具盛名的大教堂旁，赫然出現1群充滿熱帶風情的棕櫚樹，在義大利這個代表性地標旁使用這些非原生植物作為綠化用途的計畫引發熱議。

「義大利時報」（La Stampa）與法新社報導，對某些植物民族主義者而言更雪上加霜的是，這項植栽計畫事實上是由星巴克（Starbucks）贊助，這家美國咖啡業巨頭正準備搶攻義大利市場，當地市場多半由獨立酒吧組成。

這42棵棕櫚樹是計畫中第1批種下的植物，部分高達5公尺。這項計畫也打算在這座14世紀的哥德式教堂─米蘭大教堂（Duomo）前種植香蕉樹。

義大利知名建築師兼庭園設計師皮佐隆（Paolo Pejrone）說：「用於城市綠地的植物不一定得是原生種，但在主教座堂廣場（Duomo Piazza）種植這幾種植物，對我來說看起來像是新哥德式的荒唐行為。」

北方聯盟（Northern League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）則說：「棕櫚樹與香蕉在主教座堂廣場上！我們現在只需要再加上駱駝跟猴子，就能真的在義大利有個非洲了。」

星巴克報告中提到在其未來開設的義大利分店雇用數千名非洲難民的建議，早已惹惱這位極右派政界人士。

薩爾維尼說：「就有關他們的咖啡而言，我會去別的地方買我的咖啡。」

星巴克贏得米蘭部分綠地更新的競標後，才種下這些樹，但連中間偏左派的市長沙拉（Giuseppe Sala）看似未完全信服。

他說：「作為1名市民，我保留評斷。讓我們看看這項工程完成後會是什麼樣子。」（譯者：中央社廖禹揚）1060216

(中央社)