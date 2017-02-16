法文學大師普魯斯特 參加婚禮影片曝光

我要評比

影片中有一張鵝蛋臉、留著細長黑鬍子的男子，從巴黎一座教堂的階梯走下來：這是否是法國文學大師普魯斯特（Marcel Proust）唯一留下身影的影片呢？

法新社報導，加拿大1名研究員表示，這個1904年11月14日拍攝的默片，確實能看到「追憶似水年華」（In Search of Lost Time）作者普魯斯特33歲的容貌。

這支長達1分鐘11秒的影片，今天發布在法國雜誌「重點週刊」（Le Point）的官網上，可以在第37秒看到身穿灰色大衣、戴圓頂禮帽的普魯斯特，參加好友吉什（Armand de Guiche）的上流社會婚禮。

普魯斯特不像其他參加這場婚禮的貴族，他沒有穿黑色外套，也沒有戴高禮帽，獨自一人快速走出教堂。

魁北克拉瓦爾大學（Laval University）教授西華特拉漢（Jean-Pierre Sirois-Trahan）說，雖然普魯斯特留下好幾張照片，但「這是首次在影片中發現這名作家的身影」。

普魯斯特是這場高調婚禮的座上賓，電影專家西華特拉漢整理當時關於這場婚禮的媒體報導，然後在巴黎附近的檔案館找到這支影片。（譯者：中央社陳昱婷）1060216

(中央社)