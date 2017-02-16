金正男遇害 中國大陸外交部：對事件進展保持關注
中新社 16日報導，中國外交部發言人耿爽，16日就金正男遇害事答問時表示，中國對事件進展保持關注。
在當日例行記者會上，有記者提問，金正男遇害事將對中朝關係，產生多大影響？會不會產生負面影響？
耿爽說：「關於你提到的事件，我們注意到媒體有關報導。我們對事件進展保持關注。」至於中朝關係，雙方是友好近鄰，兩國有著友好交往的傳統。
據悉，馬來西亞副總理紮希德16日在新聞記者會上表示，根據警方通報，北韓駐馬來西亞大使館確認，日前在吉隆坡國際機場身亡的北韓男子，為北韓最高領導人金正恩之兄金正男。
(工商)
關鍵字：金正男
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