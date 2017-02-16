美最新研究：嬰兒腦部掃描助揪自閉症

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研究人員發現，對嬰兒進行腦部掃描可能有助預測哪些人會罹患自閉症。自閉症患者若能早期接受行為治療，將能減緩症狀。

這項研究指出，核磁共振掃描顯示嬰兒腦部成長的較快，這是罹患自閉症類群障礙（ASD）的跡象。研究結果發表於「自然」（Nature）期刊。

目前已知罹患ASD的孩童腦部比未患病孩童大，但不清楚這種情況何時會出現。

自閉症能在約2歲被診斷出來，這時行為和溝通問題開始變得明顯。

根據世界衛生組織（WHO），160個孩童中就有約1人罹患自閉症類群障礙，甚至可能更多。目前自閉症仍無藥可醫。

這項最新研究對106名ASD高風險嬰兒及42名低風險嬰兒進行研究。

研究人員發現，6個月和12個月大嬰兒的大腦皮層快速成長，他們到24個月大時被診斷出罹患ASD。

這項試驗有15名孩童於24個月大時被診斷出罹患自閉症。

研究報告資深作者、北卡羅來納大學的皮文（Joseph Piven）表示：「我們的研究顯示，在行為症狀出現前，早期腦部發育標記對發現自閉症最高風險嬰兒，可能很有幫助。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060216

(中央社)