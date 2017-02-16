俄表達願與美國防合作 美：時候未到

俄羅斯國防部長呼籲美國改善關係，美國防長馬提斯今天說，美國軍方尚未準備要與俄國合作。

在比利時布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）高峰會的馬提斯（James Mattis）對記者說：「我們還無法在軍事方面進行合作，但我國政治領導人將致力於設法找出共同立場或向前邁進的途徑。」

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）稍早說，俄國當局「願與美國國防部恢復合作」。

但蕭依古也警告美國，不要企圖「從優勢地位」去和俄國談判。美、俄即將舉行自川普就任美國總統以來兩國國防部長的首次會談。（譯者：中央社羅苑韶）1060216

(中央社)