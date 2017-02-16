馬國警方初步確定6人是受僱刺客

圖為金正男及涉嫌毒殺他的其中一名女嫌。（圖取自美聯社及央視）

馬來西亞警方公告，15日晚逮捕一名馬來西亞男子涉嫌謀殺金正男。目前警方共逮捕2女嫌1男嫌。（圖取自馬來西亞皇家警察臉書）

金正男被殺一案出現驚人進展，馬警方初步確定，包括落網的2名女嫌犯，以及在逃的4名男子，都是刺客，並非隸屬某國情報單位的特務。

馬來西亞「東方網」16日晚獨家報導，馬國警方已掌握策劃這起謀殺案的幕後單位，而根據過往的情報顯示，該國在暗殺行動中，從不使用直接隸屬情報單位的特務執行任務，而是僱用刺殺對象。

報導稱，「警方相信，6人是由一組受僱刺客所組成的臨時組合。這些人極可能曾經接受訓練，但並不直接隸屬任何情報單位。他們在沒有任務在身的時候，像一般人那樣生活，但一旦接獲指示，就會被啟動。」

消息說，目前為止，警方仍在追查落網的2名女嫌犯，是否擁有雙重身分，以及其他4名在逃嫌犯的身分背景。

「一般來說，類似的暗殺行動只需由一個特務負責主導與策劃刺客行動，即可完成。此案的幕後指使者身分，只有在6人落網後才能得知真相。」

報導稱，馬來西亞全國政治部總監拿督斯裡弗茲今日向該報表示，金正男遇害一案的案情非常複雜，政治部目前正不遺餘力從旁協助，並且和各國交換有效情報，以進一步釐清案情真相。

他說，金正男遭謀殺是刑事案，因此馬國刑事調查部將全權負責緝拿凶手，而政治部將負責梳理背後所糾纏的關係。

他說，「就謀殺案本身，我沒有東西可以回應。但就情報而言，我們（政治部）正在努力進行當中。」

據了解，馬國警方目前正加大力度，調查受僱刺客進入馬國時，是否有常駐馬國的協力廠商聯絡人負責接應？同時也將調查，這些刺客在馬國境內時，所接觸過的所有人，以進一步確定是否還有其他同夥涉及。

現年46歲的金正男，自從其同父異母的弟弟金正恩就任為北韓最高領導人以後，多年來曾多次遭到暗殺，因此一直秘密在亞洲各國隱居，然而卻在此次在馬國短暫逗留，並準備啟程前往澳門前遭到殺害。

金正男被殺事件曝光後，引發舉世譁然。馬國政府也在周四證實，金正男是使用「金哲」名字的護照進入馬國，並相信他擁有雙重身分。

(中時電子報)