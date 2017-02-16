陸人社部副部長：7省區市3600億養老金開始投資

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央廣網中國之聲16日報導，大陸全國社保局長會上消息，2016年大陸五項社會保險基金總收入為5.28兆元人民幣（下同），各項基金保持收支平衡，累計結餘超過6.5兆元。

大陸人社部副部長游鈞透露，目前，已有包括北京、上海等7省區市，共計3600億的基本養老保金，開始委託進行投資運作，突破原來社保基金只存國有銀行和買國債的限制，為養老保險基金的保值增值實實在在打開投資管道。

(工商)