沈呂巡：台灣該扮演美中溝通的橋樑

接受中時集團專訪時，沈呂巡強調台灣在面對中共與美國的時候不該妄自菲薄。（黃世麒攝）

伴隨著美國與中共的鬥爭日益白熱化，台灣究竟該做什麼樣的選擇才符合自己最大的利益？是要回到過去兩蔣時代那般，繼續與美國合作圍堵中共進入西太平洋，還是索性與中共合作對抗美日？這兩項選擇，看在前駐美大使沈呂巡先生眼中都已經過時。

職業外交官出身的他認為，享有同文同種優勢的中華民國，是全世界除了中國大陸本身外，最瞭解中國大陸的國家。如果想要加強與美國的關係，台灣就不該自己放棄這個優勢，去搞「去中國化」政策。馬英九總統過去推行的政策，就是扮演幫助美國瞭解中國大陸的橋樑。相對的，台灣對美國的瞭解永遠也是超過中國大陸，同樣也應該扮演協助大陸瞭解美國的角色，方可促進區域和平。

美國國務院亞太首席副助卿董雲裳（Susan Thornton）已明確表示，健全的美台關係建立在穩定的兩岸關係之上。（中央社記者廖漢原華盛頓攝）

蔡英文瞭解美國嗎？

對於現任總統蔡英文是否瞭解美國，有無藉由與川普總統的一通電話改善美台雙方的關係，沈呂巡打了一個巨大的問號。他指出，美軍派遣陸戰隊駐防美國在台協會的構想，固然是提升雙邊關係的象徵，不過仍舊有許多的面相值得觀察。首先是駐台的陸戰隊員可不可以穿制服？假若是在美國在台協會裡穿制服，那麼如同在自己家裡面穿睡衣一樣，沒有多大的意義。

另外一個觀察的重點是可不可以升旗？是可以經常性的升旗，還是只有在特定節日的時候升旗，就如同他自己過去在雙橡園主持中華民國國旗升旗典禮那樣？假若確定進駐在台協會的陸戰隊可以穿制服，那麼華府台北經濟文化辦事處的國軍武官們又能不能穿制服。觀察美台關係的最重要指標，在於台灣能得到什麼樣的回報。

比方說這一次川普與習近平通電話，美國政府是否有事先告知台灣，或者是在事後對台北的官員做簡報。關於這一點，沈呂巡表示台灣的政府高層從來沒有對在野黨，甚至媒體做過報告。反而還有官員透過日本《產經新聞》來放話表示美國給台灣做了簡報，讓他看了感到百思不得其解。假若美台關係真如蔡英文描述的那麼順利，何以台灣的官員會去詢問川普幕僚美國政府是否會出賣台灣？

想要與華府維持一個順暢的關係，沈呂巡強調蔡英文必須要瞭解美國需要什麼樣的台灣。關於這個問題，美國國務院亞太首席副助卿董雲裳的意見可做為參考。她曾經指出馬英九執政的八年，美國與台灣發展出了前所未有的良好關係。而美台能發展出如此良好關係的原因，在於台灣有效的維持了兩岸關係的穩定。

維持與對岸的穩定關係，是強化與美國關係的重要前提。在沒有與中共搞好關係的情況下，即便美國有意支持台灣也是力不從心。比如說世界衛生大會，大陸只要決定不發邀請函，美國幾乎一點反制的手段都沒有。所以沈呂巡認為，能否改善與美國的關係，最大的癥結還是在於台灣自己的表現。是要當區域穩定的基石？還是麻煩製造者？

體制的牽制與思維的僵化，讓中共官員普遍無法跟台灣的官員一樣融入歐美主流文化。圖為馬英九2015年7月18日造訪洛杉磯時，與中美空軍混合團飛行員賈維特（Hal Javitt）會面。（中央社）

中共與美國無法水乳交融

儘管川普與習近平打了一通電話，但是美國與中共的關係就算不會演變到不可開交，但是也很難走到真正水乳交融的地步。沈呂巡回想起自己剛剛被派到美國當外交官的時候，中共剛剛與美國建交，並且學習台灣組成國會組，專門請參議員與眾議員到大使館吃飯。結果生活在與世隔絕的大陸長達30年，對西方文化極度缺乏瞭解的中共外交官鬧出了不少笑話。

一開始美國官員到中共大使館裡，吃飯的時候還被要求男性與女性要坐在不同的餐桌上用餐。假如是吃自助餐，還規定男的要先起來夾菜，才能夠輪到女性貴賓。更重要的一點，則是相對於可以暢所欲言的台灣外交官，大陸人很難推心置腹的與美國人交朋友。他們哪怕是介紹自己有幾個小孩，幾個兄弟姊妹之類的問題都不願意多談。

早期大陸外交官們唯一會做的，就是照本宣科的介紹鄧小平與趙紫陽等「國家領導人」的政策。沈呂巡認為，中華民國畢竟是從抗戰開始就與美國長時間打交道的國家，官員的生活習慣不僅比較西化，而且對美式幽默的接受也遠比對岸幹部來得更有彈性。在中共體制的約束下，大陸領導人也很難如同馬英九總統那樣的，與美國朋友一起開懷大笑。

這也正是為什麼蔣中正會需要依靠宋美齡來推動對美關係的原因，想想如果沒有蔣夫人陪伴，不會英語的委員長要如何炒熱與羅斯福、邱吉爾的關係？從這個角度來看，大陸會需要透過台灣來瞭解美國。同樣的，包括美國在內的西方國家也永遠不會比台灣更瞭解大陸。尤其共同經歷過「百年國恥」所累積下來的民族情緒，更不是歐美人士能夠輕易體會的。

比方說解放軍海軍在黃海舉行演習有什麼重要意義？本身就是沈葆楨後人的沈呂巡表示，這與甲午戰爭的慘痛經歷有密切關係。他指出中共每年都會動員山東威海的孩子們舉著蠟燭，在海岸邊紀念黃海海戰中戰死的北洋海軍官兵。假若歐美國家不能瞭解這種因「百年國恥」而產生的民族情緒，他們同樣也無法理解為什麼中共如此堅持對台灣的主權要求。

另外一個讓沈呂巡覺得值得一提的案例，是英國、加拿大、澳大利亞與紐西蘭等大英國協的國家，都把罌粟花列為紀念第一次世界大戰死難者的國殤罌粟花。結果英國首相訪問大陸的時候，居然把國殤罌粟花別在自己的西裝上面，馬上勾起了大陸人民對鴉片戰爭的回憶。所幸在中共官員的要求下，首相拿掉了國殤罌粟花，才避免了雙方的誤解持續加深。

所以從這個角度來看，沈呂巡認為台灣的存在對美國還有西方國家而言還是非常重要的。其實自冷戰時代以來，台灣除了有協助美國圍堵中共的地緣戰略作用外，最重要的就是提供了西方世界一個瞭解中國大陸的窗口。他認為台灣唯有持續維繫自己特殊的「中國身份」，才能夠被美國視為一個無形的資產看待。假若美國與中共都需要靠台灣來瞭解彼此，那麼中華民國的生存就會得到保障。

2016年5月19日，即將卸任的馬英九前總統在得知美國特使團團長柯克（Ronald Kirk左）來自美國德州後，立刻比出牛角手勢歡迎，這種幽默隨興的美式作風，在習近平與蔡英文身上是永遠看不到的。(中央社)

台灣無須妄自菲薄

因此沈呂巡認為，台灣雖然渺小，但是還有許多的籌碼可以玩，無論是面對美國還是中共都不需要妄自菲薄。在美國與中共之間選邊站的行為更是愚蠢，因為聰明的外交官會讓美國與中共出價爭取台灣。他指出，台灣是美國在世界上第九大貿易國，但是在與中國大陸打交道的時候，卻可以創造出全世界最大的貿易順差，有誰能夠講台灣不厲害？

以前馬英九執政的時代，中華民國積極參與響應歐巴馬總統的Select USA計劃，數度派出經貿代表團訪問美國。沈呂巡本人擔任駐美代表時，就親自接待了兩個代表團。他指出馬英九時代在美國的投資，就已經增加了50萬美國人民的就業機會。有這樣的資本，台灣完全有能力告訴川普政府自己對美國的利益有多麼重要，絕對不能夠被視為隨意拋棄的籌碼看待。

提到川普即將退出跨太平洋夥伴協定（TPP），沈呂巡明確指出台灣還有一個優勢存在，那就是中華民國是政府採購協定（GPA）的簽署國之一。目前世界上簽署這個協議的國家只有46個，還不包括中國大陸，換言之台灣已經有了一個現成的平台。此一協議，讓台灣的公司有機會可以參加歐美先進國家政府的大規模承包案。

比方說台灣的企業若能成功的奪標瑞典警方防彈背心的專案，能夠賺到的利潤都可以幾億美元的價格起跳。若透過這個方式打入美國的軍工體系，台灣就不再只是單方面以高價向美國軍火商採購武器，同時也可以將自己的軍用品銷往歐美國家，建立一個新形態的互利關係。當然，政府採購協定所包含的不是只有軍警用品。

沈呂巡強調，來自台灣的企業已經成功打入歐洲國家摩爾多瓦與羅馬尼亞的市場，輸出E-Ticket與電子發票的技術。馬英九政府的成功，吸引了美國商務部副部長安德魯斯（Bruce Andrews），還有助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）在2015年造訪台灣。芮福金訪問台灣的目的，則是討論美國與中華民國合作推動電子商務論壇。

正是因為台灣有那麼多的優勢存在，他認為政府在面對美國的時候完全沒有必要低聲下氣。唯有先把自己做好，台灣才能獲得美國人發自內心的尊敬。只是現在蔡英文主導的新政府，似乎對於如何拉近與美國人的距離毫無概念。面對川普剛剛上台的這段過渡期，沈呂巡認為蔡英文唯一值得讚賞的地方，就是她到目前為止還沒有什麼出格的言行。

(中時電子報)