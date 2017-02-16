孫中山革命香港根據地 面臨拆除命運

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國父孫中山在香港的革命根據地紅樓的外部圍牆日前被拆除，外界擔心紅樓可能面臨被拆除的命運。

親台灣的右派人士今天指出，紅樓外的圍牆近日被拆除，連接紅樓的草叢也被夷平。

香港中山研究學院院長李崇威接受中央社記者訪問時十分擔憂紅樓主樓最終也會被拆除，正力爭保護紅樓主權，讓它完整地保留下來。

李崇威說，紅樓是孫中山在香港的革命根據地，大樓本身有悠久歷史，極具意義。

網路資料顯示，紅樓位於香港新界西北的青山，內設中山公園，紅樓就矗立在園內。紅樓是一棟混合中西建築的兩層樓房屋，風格屬於1920至1930年代。

香港商人李璿的兒子李紀堂於1901年擁有並經營「青山農場」。李紀堂1895年在往日本的輪船上認識孫中山，1900年加入興中會。

隨後，李紀堂把農場提供給興中會使用。當時農場的面積廣闊，是興中會的祕密基地，用作軍事訓練及儲存武器。

據悉，紅樓的業權早已易手，現今的業主早前通知房客搬走。1060216

(中央社)