Fed副主席費雪：今年將漸進升息

美國聯準會(Fed)副主席費雪(Stanley Fischer)周四接受彭博電視訪問時指稱，Fed今年將邁向他們大致預期的漸進升息軌道前進。當被問到若近來通膨攀升，Fed是否將改變今年「2或3次升息步調」時，費雪回答他無意給予有關升息明確次數，只說該情況符合「他們先前對於當前情勢的預期。」

(工商)