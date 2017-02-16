2016年中國淨進口黃金約1300公噸 年減17％

我要評比

中金網16日消息，全球商品貿易資料顯示，中國2016年淨進口大約1300公噸黃金，較2015年減少17％。

金價從2011年呈現下跌，也是從那時開始中國大量進口黃金，而香港一直是中國進口黃金的主要管道。據香港統計署指出，香港在2016年，向中國大陸淨出口771公噸黃金，再度攀升至第一，不過較2015年淨出口數額相比，年減10％。

去年11月一度有市場傳言，香港往中國大陸的黃金出口資料有玄機，掩蓋部分美元的流出。

隨後包括英國金融時報在內多家媒體報導，中國對黃金進口做出限制。最近一些擁有許可證的銀行，很難獲准進口黃金。

而年底的幾個星期中，隨著配額收緊加上需求上升，中國金價較國際金價高出46美元。正常溢價水準約為2到4美元。

(工商)