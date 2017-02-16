2017台中春季旅展開幕 十大必搶餐券在這！

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「2017台中春季國際旅遊大展」首日瘋，永豐棧穎餐廳雙人海陸火鍋餐券旅展現場每張只要999元，前10組首日加碼買十送一。（馮惠宜翻攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」搜羅網評十大必買餐券，金典酒店自助餐券買十送二。（馮惠宜翻攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」搜羅網評十大必買餐券，林酒店林酒店LV百匯假日下午餐四人同行券2398元(約6.9折)。（馮惠宜翻攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」搜羅網評十大必買餐券，台中亞緻大飯店周末下午茶餐券套組買10張加贈4張。（馮惠宜翻攝）

史上最強2017台中春季國際旅遊大展，將於17日盛大在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)盛大開幕，主辦單位首日推出旅展限搶「首日瘋」行程，並網羅中台灣十大必買餐券業者進駐，讓消費者搶便宜一整年花小錢吃喝玩樂享樂不縮水。

「2017台中春季國際旅遊大展」17日上午11點隆重舉行開幕典禮，包括台中市市長林佳龍、苗栗縣縣長徐耀昌、新竹縣縣長邱鏡淳、彰化縣縣長魏明谷、南投縣副縣長陳正昇都將盛情與會，也將向民眾推薦在地深度旅遊口袋名單。

旅展首日除安排1111溫泉大使活力熱舞秀，業者也推出「首日瘋」旅展必搶商品，包括華信航空旅下虎航推出台中－澳門單程799元，麗寶樂園麗寶國際級賽車場限量100套的「10人飆風Go Kart賽車」套票，CP值破表永豐棧穎餐廳火鍋雙人海陸火鍋券前10組買十送一，印月釜山珍妮佛九層海鮮塔，平日釜山小九層雙人享用1680元。

另，百威旅遊則針對台中-飛日本九州、名古屋賞櫻遊黑部立山等行程旅展現場再加碼全程免小費或是第二人折2000等好康；蘋果經銷商STUDIO 進駐推出日本上網卡揪團9折起，等於平均每日只要20元，遊日期間就能享有LTE/4G飆速上網。

另網路評選中台灣旅展必買餐券則是一次到位，包括法月當代法式料理午餚餐券、台中福華美樂琪聯合餐券、林酒店LV百匯假日下午餐4人同行券2398元(約6.9折)、金典特惠聯合餐券買10張送2張、永豐棧風尚西餐廳人氣下午茶套券買10送1只要4999元、台中亞緻大飯店周末下午茶餐券套組買10張加贈4張、清新溫泉飯店新采自助百匯平日下午茶券5張1500元等。

(中時)