英7歲女童寫信求職 Google執行長這樣回
住在英國赫里福德（Hereford）7歲女童克洛依‧布瑞奇瓦特（Chloe Bridgewater）夢想進入谷歌（Google）公司工作，她寫信求職，沒想到真的收到來自執行長的回覆。
CNBC報導，父親布瑞奇瓦特（Andy Bridgewater）在社群網站「領英」（LinkedIn）寫道：「看到谷歌辦公室的懶骨頭椅、卡丁車與滑梯後，我7歲的女兒決定要寫信給谷歌，看看他們能否給她1份工作。」
克洛依寫給「谷歌老闆」的信件內容，儼然是1名富有求職技巧的應徵者，她論述自己的能力（「我喜歡電腦」），也解釋自己為何有信心能任職於這家公司。她甚至提出他人的推薦：「我的老師告訴我媽跟我爸，我在課堂上的表現非常好，也很擅長拼寫、閱讀與計算。」
她最後也提到，這不僅是她第1次應徵工作，也差不多是她第1次寫信，「我只寫過1次別的信，那是聖誕節寫給上帝的。」
這封信吸引了谷歌公司執行長皮查伊（Sundar Pichai）的目光，他回信鼓勵克洛依：「我認為，如果妳繼續努力，並追尋妳的夢想，妳就能完成所有妳下定決心要做的事─無論是在谷歌工作，或是參加奧運游泳項目。」
「我期待在妳完成學業後，收到妳的應徵履歷！」
谷歌公司發言人證實，這封信實際上就是1份真正的協議。（譯者：中央社廖禹揚）1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。