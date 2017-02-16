英7歲女童寫信求職 Google執行長這樣回

住在英國赫里福德（Hereford）7歲女童克洛依‧布瑞奇瓦特（Chloe Bridgewater）夢想進入谷歌（Google）公司工作，她寫信求職，沒想到真的收到來自執行長的回覆。

CNBC報導，父親布瑞奇瓦特（Andy Bridgewater）在社群網站「領英」（LinkedIn）寫道：「看到谷歌辦公室的懶骨頭椅、卡丁車與滑梯後，我7歲的女兒決定要寫信給谷歌，看看他們能否給她1份工作。」

克洛依寫給「谷歌老闆」的信件內容，儼然是1名富有求職技巧的應徵者，她論述自己的能力（「我喜歡電腦」），也解釋自己為何有信心能任職於這家公司。她甚至提出他人的推薦：「我的老師告訴我媽跟我爸，我在課堂上的表現非常好，也很擅長拼寫、閱讀與計算。」

她最後也提到，這不僅是她第1次應徵工作，也差不多是她第1次寫信，「我只寫過1次別的信，那是聖誕節寫給上帝的。」

這封信吸引了谷歌公司執行長皮查伊（Sundar Pichai）的目光，他回信鼓勵克洛依：「我認為，如果妳繼續努力，並追尋妳的夢想，妳就能完成所有妳下定決心要做的事─無論是在谷歌工作，或是參加奧運游泳項目。」

「我期待在妳完成學業後，收到妳的應徵履歷！」

谷歌公司發言人證實，這封信實際上就是1份真正的協議。（譯者：中央社廖禹揚）1060216

(中央社)