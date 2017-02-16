5英鎊鈔票是葷的？素食業拒收

我要評比

英國央行發行的新版5英鎊塑膠鈔票，號稱更乾淨、更安全，更耐磨，但是卻傳出來使用動物油脂，因此是葷的。素食業拒收此鈔票。（圖／美聯社）

英國央行推出新版5英鎊塑膠鈔票，竟含動物油脂，素食主義者、動保人士與宗教團體發起抗議，但英國央行仍堅持要發行。

根據中央社今（16）日報導，英國央行推出新版5鎊鈔票，因為使用了動物油脂，引發超過13萬民眾連署請願，要求終止發行。

在劍橋有1家素食咖啡廳拒收新版5鎊鈔票，部分印度教寺廟也不收新版5鎊鈔票的捐款。

根據中央社引述印度教寺廟協會秘書長夏瑪（Satish K Sharma）表示，雖然人可以選擇不吃肉，但動物油脂附著在鈔票上，讓人別無選擇。「它強行附著在上面，讓我們失去宗教、信仰與道德自由。」

但英國央行表示，5鎊新鈔部分有4.4億英鎊面額，花費4600萬英鎊印製。若要重印，過去投入的錢就都泡湯，還要另外花5萬英鎊進行銷毀，且已經來不及更換。

而英國央行打算在2020年推出20鎊新鈔時可能改用棕櫚油，但棕櫚油也有爭議。環保人士指稱，種植棕櫚樹會危害叢林及脆弱的森林生態系。

用什麼油都不是，這下英國央行要傷腦筋了。

(中時電子報)