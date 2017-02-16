費城聯準2月製造業指數升到33年新高

費城聯準銀行周四發布2月製造業指數，從1月的23.6遽升到43.3，寫下33年來最高紀錄，這也凸顯自從去年11月美國總統大選川普勝選後，他所主張的「美國優先」策略，已讓製造業景氣出現明顯改善。

(工商)