中國大陸躍升為印尼最大旅遊客源地

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新華社 16日報導，印尼中央統計局16日公佈的資料顯示，2016年赴印尼旅遊的中國遊客達142.9萬人次，比2015年成長13．96％，成為印尼第一大旅遊客源地。

資料顯示，赴印尼中國遊客連續3年超過100萬人次，年均成長率超過10％。

2016年，印尼共吸引國際遊客1151.9萬人次，比2015年成長10.69%。中國、新加坡、澳大利亞、馬來西亞和日本為印尼前5大遊客來源地。

印尼旅遊部副部長伊格德皮塔納當天在接受新華社記者採訪時說，2016年，中國遊客在印尼人均消費超1100美元，停留期超過6天，和前幾年相比均有大幅提高。

(工商)