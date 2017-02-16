澎湖七美傳瓦斯中毒 一家3口緊急後送

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澎湖七美離島今晚傳出一起疑似瓦斯中毒意外，彭姓男子一家3口在家中準備沐浴時，疑似瓦斯外洩中毒，所幸及時發現，都還清醒，海巡隊漏夜後送馬公作進一步檢查。

澎湖消防局七美分隊是在晚間近7時許，接獲七美南港彭姓男子報案指出，準備要沐浴時，聞到家中瀰漫著一股瓦斯味，疑似瓦斯外洩，所幸並無大礙，請求救援。

澎湖七美消防分隊緊急先行將彭姓夫婦和幼女分別送往衛生所，但因疑似瓦斯中毒，緊急向澎湖海巡隊求援後送，漏夜調派6007巡防艇前往救援，並由南港村長與2名護士陪同，預定晚間10時30分抵達馬公，再交由消防局轉送三總澎湖分院作進一步檢查治療。

澎湖海巡隊今天從早到晚，先後共執行3起5人緊急後送醫療任務。1060216

(中央社)