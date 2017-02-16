林其緯有望爭先發 楊家維病癒敲3安

楊家維單場3安。（統一獅提供）

統一獅今天(16日)在台中台體大棒球場展開首場自辦熱身賽，分紅白兩隊對打，共讓10名投手輪番上場調整，其中紅隊先發林其緯主投2局無失分，表現獲教練團肯定，同隊朱元勤、鄭鎧文也各轟出全壘打，楊家維則單場3安猛打賞，終場由紅隊以4比2勝出。

獅隊春訓首場紅白對抗賽於今天展開，為讓球員藉由比賽調整，此戰也採用熱身賽特殊規則，並非每局都在3人出局後結束，讓球員依不同狀況進行實戰演練。

紅隊排出林其緯先發，主投2局無失分，獅隊代總教練黃甘霖表示：「今年林其緯調整狀況還不錯，流暢度比去年好很多，如果能繼續維持，將是先發可用人選之一。」之後林威志中繼2局也未失分，林岳平5局下登板被敲2安失1分，邱子愷、傅于剛各登板投了1局。

白隊先發投手廖文揚則是主投2局失3分，首局先被朱元勤轟出右外野2分全壘打，第2局再讓第5棒鄭鎧文敲出陽春炮。除了朱元勤單場2安，經歷腎臟病變的21歲內野手楊家維，此戰繳出3支3表現，包括2支二壘安打。

朱元勤轟出全壘打。（統一獅提供）

楊家維加入2014年選秀第2輪被獅隊挑中，但隔年春訓被診斷出罹患腎臟病變，近1年的時間無法練習，只能專心治療，直到身體好轉後，去年獲球團推薦參與冬季聯盟，今年春訓起也能隨球隊訓練，他預計下周回醫院複診，若順利的話，之後可以不需要再服藥治療。

黃甘霖對於這名年輕好手抱持期待，但如今回到球場，可能先從三壘出發，黃甘霖說：「雖然他年輕時是游擊好手，但為了讓他身體及壓力負擔別太重，將會安排轉守三壘，如果他的身體能夠痊癒，以他的打擊能力，會是值得期待的內野好手。」

(中時電子報)