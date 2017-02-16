小野馬泫雅火辣晃半球 下半身有亮點

泫雅火辣出席活動。(取自韓網)

泫雅露美背。(取自韓網)

韓國「性感小野馬」泫雅今日出席品牌活動，火辣露半球的造型晃得眾人暈頭轉向、鼻血直流，一現身就成為全場焦點。不過網友除了讚嘆泫雅的好身材，更發現她下半身還有一個亮點…

泫雅今日與女星佳仁、Girls Day素珍、SISTAR孝琳同場出席活動，靠著火辣露半球造型搶鏡成功，不只胸前有春光，一轉身還露出大片雪白美背，好身材超級吸睛。

但就有少數網友被泫雅搭配的高跟鞋吸走目光，「誰配的鞋…………有仇？？？」、「身材不錯衣服不錯就是鞋子換個細跟的會更性感」、「這鞋子跟P上去的一樣」。

(中時電子報)