小野馬泫雅火辣晃半球 下半身有亮點
韓國「性感小野馬」泫雅今日出席品牌活動，火辣露半球的造型晃得眾人暈頭轉向、鼻血直流，一現身就成為全場焦點。不過網友除了讚嘆泫雅的好身材，更發現她下半身還有一個亮點…
泫雅今日與女星佳仁、Girls Day素珍、SISTAR孝琳同場出席活動，靠著火辣露半球造型搶鏡成功，不只胸前有春光，一轉身還露出大片雪白美背，好身材超級吸睛。
但就有少數網友被泫雅搭配的高跟鞋吸走目光，「誰配的鞋…………有仇？？？」、「身材不錯衣服不錯就是鞋子換個細跟的會更性感」、「這鞋子跟P上去的一樣」。
(中時電子報)
關鍵字：泫雅、
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