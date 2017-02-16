2016年深圳對台灣進出口成長率提高

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中新社 16日報導，台灣已成為深圳第五大交易夥伴、第一大進口來源地。深圳海關16日提供的統計資料顯示，2016年，深圳對台灣進出口總值2081.2億元人民幣（下同），比2015年成長2.9％，成長率較2015年提高1％。

據深圳海關綜合統計處分析，民營企業對台進出口大幅增加，是成長的主因，外商投資企業、國有企業進出口則降幅較明顯。資料顯示，2016年深圳民營企業對台灣進出口1101.4億元，成長12.8％，占比52.9％，比重較2015年增加4.7％。同期，外商投資企業和國有企業進出口值，降幅均在3％以上。

從出口產品類別來看，機電產品是主導，傳統勞動密集型產品出口逆勢增長。2016年，深圳市對台出口機電產品98.4億元，衰退10.2％，占深圳對台出口總值的78％，主要包括積體電路、液晶顯示板、摩托車及自行車的零組件。同期，對台出口傳統勞動密集型產品7.5億元，成長10％，其中，塑膠製品、傢俱成長較快。

進口仍然以機電產品為主，農產品進口增速大幅放緩。2016年，深圳市自台進口機電產品1780.7億元，成長4.3％，占深圳自台進口總值的91.1％。主要包括積體電路、液晶顯示板、二極體、印刷電路、電容器等。同期，自台進口農產品4.6億元，成長5.8％。

(工商)