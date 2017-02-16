硫酸外洩成毒雲 德逾百人呼吸困難
德國西部城市奧柏豪森（Oberhausen）1家化學公司的硫酸從儲存槽外洩後形成毒雲，導致大約150人出現呼吸問題，4人送醫治療。
美聯社和德國之聲（Deutsche Welle）報導，奧柏豪森市的消防人員今天上午在事發現場為多數受害者提供了救助，另有4人必須送往醫院治療。
消防當局發言人普思倫（Joerg Preussner）說，大多數人只出現輕微呼吸困難，不過當局要求這個地區的居民留在室內，關緊門窗。
毒雲事件還導致公車停駛，高速公路的1個出口匝道也關閉，以避免人們進入該地區。
普思倫說，目前還不清楚外洩原因，也不曉得硫酸是如何從儲存槽外洩，不過消防人員已成功使用水霧對付毒雲。（譯者：中央社劉文瑜）1060216
(中央社)
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