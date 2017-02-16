毒殺金正男一女嫌為酒店公關

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涉嫌毒殺金正男的女嫌（左方著黃衣者）遭警方帶走。（圖取自央視及美聯社）

據馬來西亞星洲網16日報導，警方調查發現，涉嫌毒殺金正男2名女嫌犯未必知道金的身分，可能如首名越南籍女嫌犯在供稱，是參與拍攝惡搞短片（Prank），對其他事毫不知情。

報導說，其說法與第2名被捕的印尼女嫌犯一致，這名25歲的夜店女公關聲稱是收了神秘男的100美元酬勞，才參與惡搞短片；行動前也進行多次模擬。

星洲網報導，警方已初步掌握策劃這起刺殺案的幕後黑手，包括在逃的4名男子，相信都是策劃單位臨時組成的刺客。

(中時電子報)