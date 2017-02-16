大陸國務院 力推新經濟政策

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繼大陸國務院日前發布《關於創新管理優化服務培育壯大經濟發展新動能加快新舊動能接續轉換的意見》（以下簡稱《意見》）後，大陸國家發改委也表態將根據《計畫》內容，牽頭各部會落實分工，顯示推動新經濟和新興能源政策也成為大陸中央近期的施政重心。

《意見》提出，提出要優化對新興經濟領域市場主體審批，要加速法規政策標準動態調整。依托中國製造2025、互聯網+等推動傳統產業邁向中高端，促進實體經濟升級，使傳統產業在與新動能融合中形成更加適應市場需求的新技術、新業態、新模式，提升產品和服務價值鏈。

(旺報)