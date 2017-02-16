林全明率閣員施政報告 將對遊覽車提結構性檢討

立法院第9屆第3會期即將於明(17)日開議，行政院林全院長將率各部會首長赴立法院作施政報告並備質詢，林揆針對遊覽車將提結構性檢討，並向立院提出前瞻基礎建設規畫構想。

行政院表示，內閣團隊自去年上任後，即全面推動結構性的轉型改革，奠定並擴大國家永續發展的基礎。過去8個多月來，在許多施政面向已獲致初步成果，包括：在總體經濟方面，國內景氣燈號已經連續6個月呈現綠燈。在重大交通建設方面，機場捷運已開始試營運。在社會安全方面，「長期照顧計畫2.0」已於今年元旦正式上路。

行政院進一步指出，在居住正義方面，「住宅法」修正有助地方政府解決社會住宅的土地取得、經費來源及人力組織等問題。在勞動權益方面，落實勞工周休2日，調升基本工資。在能源轉型方面，「電業法」修正將採取穩健的方式推動電業鬆綁，優先開放再生能源等綠電發展，為達成非核家園目標邁開關鍵的一步。

行政院強調，展望新的一年，行政院仍將致力推動各項基礎建設及改革措施，除加速基礎建設投資，籌編跨年度的特別預算，推動以軌道、水環境、綠能、數位及地方城鄉發展亮點建設等為主軸的前瞻基礎建設外，針對本周發生的遊覽車事故，將針對結構性問題徹底檢討。同時，完善食安管理，落實食安五環政策。

(工商)