汽車炸彈再襲巴格達 至少32人遇害

路透社根據伊拉克醫療消息人士報導，裝滿爆裂物的汽車今天在巴格達南區爆炸，造成至少32人喪命，數10人受傷。這是巴格達3天來的第3起汽車炸彈攻擊。

不過，法新社稍早報導，要求匿名內政部官員說，2天前遭汽車炸彈攻擊、造成4人喪生的拜亞區（Bayaa）今天一處繁忙的市集再度遇襲，攻擊造成至少16人喪命，另有25人受傷。1060216

(中央社)