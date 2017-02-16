荷蘭測試地面交通號誌 造福手機低頭族

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在路上越來越多手機族死盯著手機螢幕，沒注意交通號誌情況下，荷蘭城鎮博德赫拉芬（Bodegraven）推出協助警告低頭族迫在眉睫危險的測試計畫。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，本週推出的「亮線」計畫，將LED光線安裝在人行穿越道上，並與交通號誌連線，同步在人行道上亮出紅或綠光線。

博德赫拉芬地方議員歐斯卡姆（Kees Oskam）說：「越來越多人因為智慧型手機走路分心，不注意交通號誌。」

他在聲明中表示：「他們將大部分注意力放在社群媒體、遊戲、What's App和音樂上，對交通狀況就沒那麼注意。」

「我們可能無法扭轉這個趨勢，所以我們試著預料可能會發生的問題。」

LED燈號是由荷蘭公司HIG交通系統（HIG Traffic Systems）研發，如果此測試計畫成功，之後會陸續在荷蘭其他城鎮推出，可能也會安裝在許多自行車道上。

荷蘭道路安全機構指出，年輕人發生的自行車事故，每5件就有1件與智慧手機有關。（譯者：中央社陳昱婷）1060216

(中央社)