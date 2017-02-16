金正男遭刺客集團毒殺 蓖麻或河豚毒致命
馬來西亞媒體報導，北韓領導人金正恩的兄長金正男是遭「刺客集團」下毒手，並非隸屬任何國籍的情報單位特工，目前懷疑毒藥是擁有劇毒的蓖麻毒素或河豚毒素。
大馬警方調查認為，向金正男行凶的刺客可能不是屬於任何情報單位的特工，而是臨時組成、受雇於人的刺客。同時，2名女嫌犯未必知道彼此的身份，甚至真相有可能就如第一名遭到逮捕的女嫌犯供詞所說，只是參與拍攝惡搞短片，對其他事毫不知情。
「星洲網」引述消息人士說，馬來西亞警方在昨天落網越南籍女嫌犯的名牌包裡，發現了裝有毒藥的瓶子，不排除這就是毒殺金正男的毒藥。
報導說，雖然吉隆坡中央醫院法醫昨天耗時9個小時半才完成解剖工作，化驗報告尚未出爐，不過初步斷定致死金正男的毒藥或為蓖麻毒素或河豚毒素。
因此，殺手對金正男臉部噴灑的毒劑，極可能是這2種遠比山埃（劇毒氫化物）更為劇毒的毒藥。
另外，大馬警方目前調查也發現，目前逮捕的2名女嫌犯可能對刺殺內容不知情，並非隸屬任何國籍的情報單位特工，而是臨時組成的受雇刺客。
今日落網的第二名印尼籍女嫌犯，與昨日首名落網的越南籍女嫌犯，兩名女嫌口供都說，是收了神秘男的100美元酬勞，計畫在機場參與製作噴射液體的惡搞短片，而且在行動前已經排演多次。
目前，大馬警方已初步掌握策劃這起刺殺案的幕後黑手，包括在逃的4名男子，相信都是策劃單位臨時組成的刺客。1060216
(中央社)
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