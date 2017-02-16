詹詠然、辛吉絲2連勝 挺進杜哈4強

詹詠然（左）與辛吉絲拿下搭檔2連勝，俏皮合照也展現出兩人的好交情與好心情。（劉雪貞提供）

甫成軍的辛吉絲、詹詠然「辛然配」16日在杜哈女網賽繼續傳捷，力戰67分鐘以兩個6比3淘汰斯洛維尼亞／西班牙組合，拉出兩人搭檔後的2連勝，也挺進女雙4強。

「她一直說她有最好的搭檔，才擺出這樣的pose。」詹詠然和辛吉絲俏皮合照，也很開心搭檔的讚美。其實兩人過去在各自的搭檔經驗，都是處於主導角色，這次合作也是挑戰，不過起步似乎非常順利。

大會第1種子辛然配的4強對手尚未出爐，有可能碰上中國大陸彭帥與捷克女將賀拉瓦可娃的第3種子組合，彭帥與賀拉瓦可娃在首輪擊敗詹詠然妹妹詹皓晴，與美國女將麥克海兒的搭檔。

辛然配16日遭遇珂列帕琪與桑琪絲的搭檔，兩盤都是在中段開始加溫，首盤於3平後連下3城，次盤更在雙方各破發1次、辛然配2比3落後時，打出接下來3局只失1分的強勁攻勢，最後再把握對手的二發機會，順利破發並收下賽末點。

(中時電子報)