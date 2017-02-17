巴基斯坦自殺攻擊 72死2百餘傷

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巴基斯坦南部信德省（Sindh province）。（圖／取自推特）

（00：41更新）巴基斯坦南部一座清真寺發生自殺攻擊，造成至少72人死亡，2百餘傷，預估死傷人數還會上升。

據巴基斯坦媒體以及俄羅斯RT新聞網報導，在巴基斯坦信德省南部塞赫萬地區（Sehwan）地區，一座正在舉行集會活動的清真寺發生自殺式爆炸襲擊，初步統計已造成至少72人死亡，200人受傷。

發生爆炸的清真寺位於信德省偏遠落後地區，救援力量很難快速到達，預計傷亡人數還有可能上升。

(中時電子報)