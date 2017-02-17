巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
伊拉克安全官員表示，1輛裝載威力強大炸藥的汽車今天炸穿了巴格達南區的1個二手車市場，造成至少48人死亡，55人受傷。這是今年這類攻擊最血腥的1次。
與伊斯蘭國（IS）掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）報導了這起爆炸事件，並形容此一攻擊是瞄準「什葉教徒聚集之處」。在近來幾乎所有這類攻擊事件中，伊斯蘭國都宣稱犯案。
社交媒體上流傳的手機拍攝影片顯示，下午4時15分前後發生爆炸的巴格達巴雅區（Bayaa）受到大面積破壞，現場有一些焦黑的屍體。
安全消息人士透露，起爆的這輛汽車是停放在1條人潮擁擠的街道上，到處都是修車廠和二手車經銷商。
安全和醫療消息人士透露，目前至少已有48人喪生，55人受傷。1名醫生說，由於許多傷患的傷勢嚴重，因此死亡人數可能會增加。
這已經是本週第二起車市爆炸事件，顯示伊斯蘭國發現，在有許多車輛停放的場所，比較容易放置滿載炸藥的汽車。1060217
(中央社)
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