巴基斯坦蘇菲派聖殿遇襲 35死逾60傷

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巴基斯坦南部一座人潮擁擠伊斯蘭教蘇菲派（Sufi）聖殿今天發生自殺炸彈攻擊，造成35人死亡和超過60人受傷。與伊斯蘭國（IS）掛鉤的阿瑪克通訊社報導，伊斯蘭國已宣稱犯案。

法新社報導，信德省（Sindh）衛生廳長曼德羅（Sikandar Ali Mandro）告訴法新社，「高達35人喪生和超過60人受傷」。1名高階警官證實前述傷亡數字。

路透社報導，與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）報導，伊斯蘭國已宣稱犯下巴基斯坦南部今天發生的自殺炸彈攻擊事件。

據當地媒體報導，巴基斯坦南部一座人潮擁擠蘇菲派聖殿遭遇炸彈攻擊，造成至少25人死亡和數十人受傷。1060217

(中央社)