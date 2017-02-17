巴國清真寺遭炸彈攻擊 至少72死150傷
巴基斯坦警方官員表示，南部信德省一座人潮擁擠的伊斯蘭教蘇菲派（Sufi）聖殿今天遭自殺炸彈客攻擊，造成超過70人喪生和150人受傷。伊斯蘭國（IS）已宣稱犯案。
這起爆炸案發生在信德省城鎮塞萬赫沙利夫（Sehwan Sharif），當地警方官員塞薩（Shabbir Sethar）在醫院告訴路透社，死亡人數還可能上升。
他透過電話表示：「至少有72人喪生，還有150人受傷。」
遭攻擊的是紀念蘇菲派聖人拉爾．沙巴茲（Lal Shahbaz Qalandar）的清真寺。巴基斯坦塔利班游擊隊（Pakistani Taliban）和其他激進伊斯蘭好戰分子本周果如威脅發動新的攻勢，爆炸攻擊連連，這是其中最重大的一起。
與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）報導，伊斯蘭國已宣稱犯下這起自殺炸彈攻擊事件。這個聖戰團體的根據地在中東地區，在巴基斯坦勢力還很小，但活動漸增。1060217
(中央社)
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