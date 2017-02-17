長榮台北巴黎天天直飛 載客正成長
自去年10月10日起，長榮航空台北-巴黎往返航線天天都有直飛航班，長榮航空發言人柯金成說，來回載客率平均在85%以上，即使法國受恐怖威脅等因素影響，仍有成長。
長榮航空今天於巴黎長榮桂冠酒店舉辦新辦公室掛牌啟用活動，柯金成特地來到巴黎出席慶祝酒會。
柯金成受訪時說，台北-巴黎往返航線每天載客率平均都在85%以上，雖然去年的恐怖攻擊、社會運動等因素，多少影響台灣旅客赴法意願，但這條航線仍有成長。
此外，近年法國旅客前往台灣的人數也連續成長，長榮航空會持續在歐洲主要城市如法蘭克福、巴黎等地的大型旅展廣為宣傳。
法國外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）上週才表示，法國觀光業去年受恐攻、暴雨和社會運動影響，外籍旅客約減少200萬到250萬人次，但仍是全球最受跨國旅客歡迎的國家。
2015年，法國以接待8500萬人次的跨國旅客數，蟬聯全球最受歡迎觀光目的國寶座。
今天的酒會有數百名賓客參加，包括數名法國國民議會議員和參議員出席。駐法代表張銘忠致辭時大力推廣台灣的美食和人情，歡迎法國旅客藉長榮航空服務之便，到台灣一遊。1060217
(中央社)
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