「我會找回Kobe」魔術強生要爭湖人大位

名人堂球星魔術強生鎖定湖人執行副總的大位。(美聯社資料照)

接受湖人隊主席珍妮巴斯之邀，傳奇球星魔術強生返回老東家擔任球團顧問，距離他去年被解除榮譽副主席僅有8個月。回巢的魔術強生很快就將目標放在籃球執行副總的大位，也就是他打算成為與尼克「禪師」傑克生相同的角色。

魔術強生說：「如果我坐上那個職位，我能以150%的狀態來應戰，我其他的事業有朋友幫我打理。我可以每天陪伴著湖人，設法於未來3至5年內重整旗鼓。」強生的雄心壯志並不容易實現，目前坐在大位上的正是珍妮的哥哥吉姆巴斯，他既是湖人擁有者之一，更是珍妮的死對頭。

不過強生信心滿滿地表示，現在的湖人就像一艘迷航的大船，由他來掌舵必然可以重回正確方向，大家只需要給他一點時間。強生說若他成功坐上大位，第一通電話就要撥給小老弟布萊恩(Kobe Bryant)，邀請他加入團隊，「布萊恩熟悉這一切，他懂得如何贏球。」

重建中的湖人本季戰績悲慘，但是目前19勝已超過上季的17勝，證明一群年輕球員仍有辦法扛起球隊勝負。吉姆巴斯曾於2014年立下軍令狀，若湖人戰績在3至4年內沒有好轉，他將會辭去執行副總。距離這個期限還有一段時間，強生接下來要傷腦筋的是如何在今年夏天就擠下吉姆巴斯。

(中時電子報)