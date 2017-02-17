「我會找回Kobe」魔術強生要爭湖人大位
接受湖人隊主席珍妮巴斯之邀，傳奇球星魔術強生返回老東家擔任球團顧問，距離他去年被解除榮譽副主席僅有8個月。回巢的魔術強生很快就將目標放在籃球執行副總的大位，也就是他打算成為與尼克「禪師」傑克生相同的角色。
魔術強生說：「如果我坐上那個職位，我能以150%的狀態來應戰，我其他的事業有朋友幫我打理。我可以每天陪伴著湖人，設法於未來3至5年內重整旗鼓。」強生的雄心壯志並不容易實現，目前坐在大位上的正是珍妮的哥哥吉姆巴斯，他既是湖人擁有者之一，更是珍妮的死對頭。
不過強生信心滿滿地表示，現在的湖人就像一艘迷航的大船，由他來掌舵必然可以重回正確方向，大家只需要給他一點時間。強生說若他成功坐上大位，第一通電話就要撥給小老弟布萊恩(Kobe Bryant)，邀請他加入團隊，「布萊恩熟悉這一切，他懂得如何贏球。」
重建中的湖人本季戰績悲慘，但是目前19勝已超過上季的17勝，證明一群年輕球員仍有辦法扛起球隊勝負。吉姆巴斯曾於2014年立下軍令狀，若湖人戰績在3至4年內沒有好轉，他將會辭去執行副總。距離這個期限還有一段時間，強生接下來要傷腦筋的是如何在今年夏天就擠下吉姆巴斯。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。