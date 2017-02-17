川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
美國總統川普今天宣布，改提名曾任職全國勞工關係局的阿科斯達出任勞工部長。原先獲提名的人選帕茲德因爆發連串爭議，昨天宣布放棄提名，使川普人事布局一周內兩度受挫。
路透社報導，阿科斯達（R. Alexander Acosta）現任佛羅里達國際大學（Florida International University）法學院院長，他是川普提名的首位西班牙語裔內閣首長。
川普告訴聚集在白宮東廂的記者：「他有很棒的事業生涯。我想他將會是很棒的勞工部長。」
阿科斯達曾任公職數十年，擔任過三個由總統任命並獲國會參議院認可的職位。他先後獲共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）任命擔任全國勞工關係局（National Labor Relations Board）以及司法部重要職位。
速食業者CKE餐廳（CKE Restaurants Inc）執行長帕茲德（Andrew Puzder）因陷入一連串爭議、投訴及潛在衝突，而打了退堂鼓。CKE餐廳旗下有哈帝漢堡（Hardee's）和卡樂星（Carl's Jr.）等知名連鎖速食店。
帕茲德本月稍早坦言，他和妻子僱用1名無證移民當清潔管家。他近幾個月面臨一連串投訴和法律案件，員工槓上他的連鎖企業。
此外，帕茲德前妻數十年前在名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）節目中指控他家暴的影片最近再度浮上檯面，不過前妻已撤回這些指控。
面對自身任命案恐難在聯邦參議院投票過關的疑慮，帕茲德決定放棄爭取任職，讓川普本週再受打擊。
美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）任職不到1個月就於本月13日深夜閃電辭職，白宮還在努力平息餘波，此時帕茲德卻決定退出提名，讓白宮本週再度遇挫。1060217
(中央社)
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