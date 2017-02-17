把奧克利當黑奴？格林轟多蘭像奴隸主

勇士前鋒卓雷蒙格林批評尼克老闆多蘭。(美聯社資料照)

奧克利大鬧尼克主場，槓上尼克老闆多蘭的事件尚未平息。勇士隊前鋒格林批評多蘭對待奧克利的做法，「根本是一種對待奴隸的心態。」多蘭是白人，奧克利與格林都是非裔美國人，這立即就把戰火上升到種族衝突的層級。

格林說：「如果我沒弄錯的話，多蘭曾經是奧克利的老闆，而多蘭現在的所作所為就是一種奴隸主的心態。奧克利以前經常喊打喊殺、被聯盟處罰，多蘭都不出聲，因為奧克利那時候是幫尼克隊做事。現在奧克利一樣有話直說(批評尼克隊)，但他不是尼克隊的一員了，所以多蘭就這樣羞辱他。我不能接受這種主人對待奴隸的心態。」

ESPN球評史蒂芬史密斯分析：「多蘭是一個生意人，他只想賺錢，他不在乎戰績，他不在乎奧克利為尼克貢獻多少比賽。事實上，多蘭在1999年起才正式掌控尼克(奧克利1998年離隊)。多蘭叫保全人員粗暴地驅逐奧克利固然有錯，但如果有人像奧克利一樣對你抱有敵意的大吼大叫，不管他是什麼種族，我想你都不會對他太仁慈。這其實與種族、奴隸扯不上邊，格林的話未免誇大了些。」(史密斯亦是非裔美國人)

不過仍有許多媒體站在格林這一方，因為多蘭的行徑確實引人側目。在奧克利事件爆發後，多蘭趕緊邀請13年前與尼克不歡而散的史普利威爾(Latrell Sprewell)坐在他身旁看球，這就像一般美國白人被指控種族歧視時，立刻搬出「你看，我也有黑人朋友」的一貫做法。在NBA若是牽涉到種族歧視是很難善了的，前快艇隊老闆斯特林就是前車之鑑。

(中時電子報)