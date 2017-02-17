專家警告上廁所滑手機 要小心,,,

專家警告勿將手機帶進廁所，恐會感染疾病。(圖片取自達志影像)

在現今社會，人手一支智慧手機每天都在滑，近期一份美國研究報告顯示，75%美國人習慣上廁所時「機不離手」。專家警告若如廁時都用電話，令手機沾到細菌，在進餐時一邊滑手機一邊進食，細菌便透過口腔帶入身體，引起疾病。

2016年調查顯示，41%澳洲人會在如廁時用手機，高達75%的美國人會一邊如廁一邊用手機。

澳洲女醫生卡馬卡（Karmakar）表示，手機蓋和殼大多由塑膠製造，是細菌孳生的溫床，廁所的空氣粒子和水分，會藏在手機的縫隙，因此會成為沙門氏菌、大腸桿菌和葡萄球菌等病菌的溫床。

卡馬卡同時警告，不要帶手機入廁所尤其公眾廁所，「就算如廁時沒有用電話，你進出廁所都會用手拿住，當你未洗手時已讓細菌附著在手機上」。另外她建議，進餐時勿使用手機，因為進食時從口部感染病毒風險隨之上升，並要定期清潔手機和洗手，尤其如廁後或碰到其他人電話。

(中時電子報)