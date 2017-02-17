專家警告上廁所滑手機 要小心,,,
在現今社會，人手一支智慧手機每天都在滑，近期一份美國研究報告顯示，75%美國人習慣上廁所時「機不離手」。專家警告若如廁時都用電話，令手機沾到細菌，在進餐時一邊滑手機一邊進食，細菌便透過口腔帶入身體，引起疾病。
2016年調查顯示，41%澳洲人會在如廁時用手機，高達75%的美國人會一邊如廁一邊用手機。
澳洲女醫生卡馬卡（Karmakar）表示，手機蓋和殼大多由塑膠製造，是細菌孳生的溫床，廁所的空氣粒子和水分，會藏在手機的縫隙，因此會成為沙門氏菌、大腸桿菌和葡萄球菌等病菌的溫床。
卡馬卡同時警告，不要帶手機入廁所尤其公眾廁所，「就算如廁時沒有用電話，你進出廁所都會用手拿住，當你未洗手時已讓細菌附著在手機上」。另外她建議，進餐時勿使用手機，因為進食時從口部感染病毒風險隨之上升，並要定期清潔手機和洗手，尤其如廁後或碰到其他人電話。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。