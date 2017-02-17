川普痛批媒體不誠實 誓言直接訴諸人民

美國總統川普今天舉行上任以來首次單人記者會，再度火力全開批判美國媒體，痛斥新聞機構不誠實，已經「失去控制」，他誓言將繞過媒體把訊息「直接傳達給人民」。

川普在這項臨時召開的記者會指控，美國新聞媒體只為由他所謂「非常，非常明顯已破產的制度」獲利的特殊利益服務。

他又說：「新聞界變得這麼不誠實，如果我們對此避而不談，會大大傷害美國人民。」

上任近一個月的川普為自己的表現辯護說，他的新政府已獲「重大進展」，並將樂觀的商業氣氛和股市上漲歸功於自己。1060217

(中央社)